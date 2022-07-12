Бишкек, , 12:30 — REGNUM В первом полугодии 2022 года объем валового внутреннего продукта Киргизии превысил 335 млрд сомов (259,1 млрд рублей) и в сравнении с аналогичным периодом 2021 года вырос на 6,3%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом киргизские предприятия произвели промышленную продукцию на сумму около 191 млрд сомов (147,7 млрд рублей), что на 14,1% превышает прошлогодние показатели.

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Этого удалось достичь благодаря увеличению объемов выпуска основных металлов и готовых металлических изделий — на 35,1%, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — на 32,5%, нефтепродуктов — на 15,8%, пищевых продуктов и табачных изделий — на 12,1%, и росту добычи полезных ископаемых — на 9,4%.

Также положительные тенденции наблюдались в сфере торговли, чьи показатели улучшились на 10%, в строительстве — на 3,4% и в сельском хозяйстве — на 2%.

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