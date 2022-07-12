Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Нынешний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы избираться на второй срок, об этом заявила Мишель Голдберг 11 июля в статье, вышедшей в The New York Times.

Джо Байден Gage Skidmore

По словам Голдберг, золотое время Байдена, который всегда хотел стать президентом, прошло, а, придя к власти, обнаружил, что его предшественник Дональд Трамп оставил страну в руинах. Многое же проблемы, из-за которых обвалился его рейтинг, произошли не по его вине.

«Тем не менее, я надеюсь, что он больше не будет избираться, потому что он слишком стар», — отметила Голдберг, подчеркнув, что должность президента тяжела и для молодых людей.

Так, в проведенном недавно изданием совместно с Сиенским колледжем опросе общественного мнения большинство респондентов-демократов высказалось против того, чтобы Байден шел на второй срок. В качестве причин прежде всего назывался его возраст.

«Их беспокойство понятно. Байден всегда был склонен к оплошностям и оговоркам, но от того, как он говорит сейчас, появляется болезненное ожидание, словно видишь, как кто-то пытается удержать равновесие на канате», — продолжила обозревательница The New York Times.

По ее словам, дело не только в Байдене, поскольку в стране в целом сложилась геронтократия: Байдену 79 лет, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси 82 года, лидеру большинства Палаты представителей Стени Хойеру 83 года, лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру 71 год.

«Часто неясно, понимают ли они, насколько расколота эта страна», — обратила внимание она.

Они построили свою карьеру в учреждениях, которые более или менее работали, и, кажется, ожидают, что они снова начнут работать. Создается полное впечатление, что они рассматривают этот момент, когда механизмы правительства заклинили и одна партия открыто замышляет против демократии, скорее как междуцарствие, чем как переломный момент. Демократические критики Байдена происходят из разных мест политического спектра — одних приводит в ярость его центризм, других беспокоит его вялость. Что связывает большинство из них, так это отчаяние лидеров, которые проявляют настойчивость и изобретательность.

«Если и есть одно утешение в возрасте Байдена, так это то, что он может отойти в сторону, не признавая поражения. Нет ничего постыдного в том, чтобы не баллотироваться в президенты в 80 лет. Он вышел из полуотставки, чтобы спасти страну от второго срока Трампа, и за это мы все в большом долгу перед ним. Но теперь нам нужен кто-то, кто сможет противостоять все еще бушующим силам трампизма», — указал Голдберг.