Байден слишком стар, чтобы избираться еще раз — The New York Times
Вашингтон, 12 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Нынешний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы избираться на второй срок, об этом заявила Мишель Голдберг 11 июля в статье, вышедшей в The New York Times.
По словам Голдберг, золотое время Байдена, который всегда хотел стать президентом, прошло, а придя к власти, он обнаружил, что его предшественник Дональд Трамп оставил страну в руинах. Многое же проблемы, из-за которых обвалился его рейтинг, произошли не по его вине.
Так, в проведенном недавно изданием совместно с Сиенским колледжем опросе общественного мнения большинство респондентов-демократов высказалось против того, чтобы Байден шел на второй срок. В качестве причин прежде всего назывался его возраст.
По ее словам, дело не только в Байдене, поскольку в стране в целом сложилась геронтократия: Байдену 79 лет, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси 82 года, лидеру большинства палаты представителей Стени Хойеру 83 года, лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру 71 год.
Они построили свою карьеру в учреждениях, которые более или менее работали, и, кажется, ожидают, что они снова начнут работать. Создается полное впечатление, что они рассматривают этот момент, когда механизмы правительства заклинили и одна партия открыто замышляет против демократии, скорее как междуцарствие, чем как переломный момент. Демократические критики Байдена происходят из разных мест политического спектра — одних приводит в ярость его центризм, других беспокоит его вялость. Что связывает большинство из них, так это отчаяние лидеров, которые проявляют настойчивость и изобретательность.