Коломбо, Шри-Ланка, 12 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса застрял в аэропорте страны во вторник 12 июля в унизительном противостоянии с сотрудниками иммиграционной службы, что не позволило ему вылететь за границу, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальные источники.

Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса

Раджапакса бежал из официальной резиденции в Коломбо незадолго до того, как ее захватили десятки тысяч протестующих, и намеревался отправиться в Дубай. Как президент он пользуется иммунитетом от ареста, и считается, что он хотел уехать за границу до официальной отставки, чтобы избежать заключения под стражу.

Однако сотрудники иммиграционной службы отказывались пройти в VIP-комнату, чтобы поставить штамп в его паспорт, в то время как он не желал проходить через общественные помещения, опасаясь нападок со стороны других посетителей аэропорта.

Президент и его жена провели ночь на военной базе рядом с главным международным аэропортом, пропустив четыре рейса, которые могли доставить их в Объединенные Арабские Эмираты.

Его младший брат Базил Раджапакса, который в апреле ушел в отставку с поста министра финансов, рано утром 12 июля не попал на рейс авиакомпании Emirates в Дубай также после противостояния с персоналом аэропорта и пассажирами.

Из администрации президента не поступало никаких официальных сообщений о его местонахождении, но он остается главнокомандующим вооруженными силами.

По словам источника в оборонном ведомстве, один из вариантов, пока еще открытых для него, — это отправиться на военно-морском судне в Индию или на Мальдивы.