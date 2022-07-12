Улан-Удэ, 12 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, пять из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 403.

По данным на 12 июля, после COVID-19 выздоровели 134 219 (+12 за последние сутки) пациентов. Жертвами коронавируса стали 3036 человек.