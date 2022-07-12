Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Количество водоёмов, безопасных для купания горожан на территории Санкт-Петербурга, увеличилось с одного до двух. Специалисты Роспотребнадзора разрешили горожанам, помимо Ольгинского пруда, спокойно купаться в Верхнем Суздальском озере, также на севере города. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе ведомства.

Жорж-Пьер Сёра. Сидящий купальщик. 1883

Согласно мониторингу качества воды водных акваторий 24 городских пляжей выяснилось, что соответствуют требованиям санитарного законодательства лишь два водоёма, расположенных в Выборгском районе города.

«На 12 июля отобрано 480 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга качество воды на двух пляжах — Ольгинского водоема и Верхнего Суздальского озера (Выборгский район) — соответствует гигиеническим нормативам», — резюмировали в ведомстве.

Остальные 22 водные акватории города не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

«Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — предостерегли в пресс-службе, напомнив, что при случайном заглатывании воды в таких водоемах может последовать заражение острыми кишечными, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Напомним, Ольгинский пруд расположен вблизи парка Сосновка. Водный объект появился на месте карьера, который вырыли в годы Великой Отечественной войны для добычи кварцевого песка, необходимого для изготовления боеприпасов. На месте выбранного песка образовался котлован, который постепенно заполнили грунтовые воды и атмосферные осадки. После войны карьер облагородили и благоустроили вокруг него пляж.

Верхнее Суздальское озеро входит в сеть озер, протянувшихся от Поклонной горы к Парголово. Оно расположено севернее Поклонной горы, средняя глубина 2,5—3 м (максимальная — 11 м), длина озера — 600 м, ширина — 450 м.

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