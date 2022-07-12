Ставрополь, , 12:26 — REGNUM В Ставропольском крае в полном разгаре уборка урожая зерновых. К настоящему времени аграрии уже собрали почти 5 млн тонн зерна с территории около 62% от всей засеянной площади, сообщили в пресс-службе главы региона. При этом средняя урожайность составила 35 ц/га. В 2022 году сельхозпроизводителям предстоит убрать 91 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Уборка урожая Телеграм-канал главы КБР Казбека Кокова

«На 12 июля Ставропольские аграрии собрали уже почти 4,8 млн тонн зерна», — говорится в сообщении.

В восточных территориях Ставрополья жатва уже подходит к концу. Наибольшей урожайности добились в Кочубеевском районе — 60,9 ц/га и в Новоалександровском — 59,3 ц/га.

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