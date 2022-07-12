Минск, 12 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Стратегические планы западных стран по нападению на Россию через территорию Белоруссии и Украины обсуждал с президентом РФ Владимир Путиным белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 12 июля, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как отметил Лукашенко, в течение последнего времени Запад активно осуществляет разведку на земле и в воздухе, а также ведёт освоение военной логистики, проводит учения, перебрасывает технику и запасы из других регионов, параллельно увеличивая военные бюджеты.

«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону — ред.) с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара … — через Украину и через Беларусь», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные должны сделать всё, чтобы не произошло новой войны.