Красногорск, 12 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 12 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 36 случаев меньше аналогичного показателя 11 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 222 человек, а днём ранее — у 219 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 002 новых случая заражения коронавирусом.