В испанской Саламанке из-за ветра усилились лесные пожары
Саламанка, Испания, 12 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ночной ветер усилил лесные пожары, начавшиеся накануне в муниципалитетах Канделарио и Монсагро в провинции Саламанка. Об этом пишет агентство EFE.
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Лесной пожар
Это заставило правительство Кастилии и Леона запросить вмешательство Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.
Испания в последний месяц страдает от лесных пожаров, связанных с рекордно высокими температурами воздуха.