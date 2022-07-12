Саламанка, Испания, 12 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ночной ветер усилил лесные пожары, начавшиеся накануне в муниципалитетах Канделарио и Монсагро в провинции Саламанка. Об этом пишет агентство EFE.

Pixabay.com Лесной пожар

Это заставило правительство Кастилии и Леона запросить вмешательство Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Испания в последний месяц страдает от лесных пожаров, связанных с рекордно высокими температурами воздуха.