Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 12 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Вулканологический институт Канарских островов (Involcan) зафиксировал ряд подземных толчков очень низкой магнитуды, расположенных под вулканом Эль-Тейде. Об этом пишет агентство EFE.

Fernando50 Вулкан

Отмечается, что данные точки не означают повышения вероятности извержения вулкана.

Involcan сообщает в своих социальных сетях, что сейсмическая сеть Канарских островов выявила по меньшей мере 350 небольших сейсмических событий до девяти часов утра.