Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Отсутствие горячей воды в многоквартирном доме на улице Патриса Лукумбы, 2 в Екатеринбурге связано с изношенностью коммунальных сетей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации, отреагировав на критику телеведущей Ксении Собчак.

Теплосеть Monyf

В мэрии добавили, что решение проблемы уже найдено. Для предоставления горожанам качественных коммунальных услуг будут построены новые теплосети. Их проложат в обход военного городка, где сети находятся в плохом состоянии.

Отметим, жители многоквартирного дома на улице Патриса Лукумбы в течение двух лет жалуются на отсутствие горячей воды. На проблему обратили внимание только после того, как один из местных жителей в знак протеста вышел на оживлённый перекрёсток и попытался перекрыть дорогу. Тогда телеведущая Ксения Собчак в своём telegram-канале раскритиковала мера Екатеринбурга Алексея Орлова за бездействие.