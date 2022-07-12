Серов, Свердловская область, 12 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области погиб рабочий местного завода. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Погибшим оказался машинист шихтоподачи пятого разряда. По предварительным данным, в доменном цехе на участке загрузки печи он получил удар по голове. Это произошло 9 июля, а 11-го мужчина скончался.

По факту трагедии проводится проверка. При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе Надеждинского металлургического завода добавили, что после травмирования рабочий был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Сейчас на предприятии работает комиссия, созданная для выяснения всех обстоятельств трагедии. Руководство завода и коллектив доменного цеха выражают родным и близким погибшего глубокие соболезнования. Его семье будет оказана необходимая помощь.