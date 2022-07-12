Москва, , 12:22 — REGNUM В Госдуме удар по Новой Каховке в Херсонской области расценили как очередное кровавое преступление киевского режима и обвинили в нем Киев и США, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Евгений Ревенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ответственность за варварски обстрел и гибель мирных людей несет не только Киев и лично Зеленский, но и Вашингтон, который организовал поставки этого оружия украинским националистам», — отметил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко.

Общее число пострадавших при обстреле украинским нацистами города Новой Каховки Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS увеличилось до 80 человек.

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