Москва, 12 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Госдуме удар по Новой Каховке в Херсонской области расценили как очередное кровавое преступление киевского режима и обвинили в нем Киев и США, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Ревенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»

«Ответственность за варварски обстрел и гибель мирных людей несет не только Киев и лично Зеленский, но и Вашингтон, который организовал поставки этого оружия украинским националистам», — отметил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко.

Общее число пострадавших при обстреле украинским нацистами города Новой Каховки Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS увеличилось до 80 человек.