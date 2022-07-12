Москва, , 12:21 — REGNUM В настоящее время можно выделить экономические, технические и маркетинговые факторы, от которых зависит цена такой криптовалюты, как биткоин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«Как же они действуют? Экономические — если вслед за процентными ставками центробанков стоимость денег в экономике повышается, они становятся менее доступными, в том числе и для инвестиций в криптовалюты. Спрос снижается, цены тоже. Технические — в мире значительно выросли цены на электроэнергию, майнинг криптовалют становится менее выгодным. Технические средства, видеокарты активно распродаются. Маркетинговые — если кто-то из известных в мире предпринимателей или медийных личностей сообщает о желании приобрести, например, несколько десятков тысяч биткоинов, то цена криптовалюты сразу возрастает, поскольку многие обычные инвесторы пытаются повторить действия своих кумиров. Сейчас же мы живём в период, когда такой «хайп» уже почти не в моде», — объяснил Гусев.

По его словам, рост инфляции, подорожание энергоносителей и продовольствия, безусловно, отвлекает значительные средства с некоторых спекулятивных рынков (к которым пока, хоть и с оговорками, но все же можно отнести рынок криптовалют) на решение более насущных задач.

«Поэтому общий вектор развития мировой экономики до конца 2022 года направлен не в пользу дорогого биткоина», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев рассказал, как борьба стран Запада с инфляцией скажется на стоимости криптовалют.

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