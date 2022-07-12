Москва, , 12:23 — REGNUM Котировки всех товаров, которые идут из России на экспорт, должны проходить на российских биржах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее в интервью «Ведомостям» глава Минфина Антон Силуанов заявил о необходимости создать систему предсказуемости рубля, так как плавающий курс плохо влияет на бюджет страны.

«Моя позиция такая. Нужно идти к ценообразованию нашего экспорта в рублях с тем, чтобы экспортёры всю свою выручку, все свои отгрузки осуществляли в рублях. Валюта — это технический момент. То, в чем исполняется контракт — это на самом деле технический момент. Важно ценообразование, в чем происходит, а для этого, может быть, нужно возрождать товарную биржу с тем, чтобы котировки этих всех товаров экспортных у нас шли на наших биржах», — сказал депутат.

Свистунов считает, что нужно уходить от бирж Нью-Йорка и Чикаго и торговать своей продукцией в рублях.

«Я понимаю, что какое-то время будет не так, но это надо начинать. С газом же тоже все говорили нет, не получится, а ничего не получилось», — добавил парламентарий.

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