Москва, 12 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. До конца 2022 года страны Запада продолжат бороться с инфляцией, а стало быть, следует ждать более значительного снижения стоимости криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«За II квартал 2022 года рыночная капитализация всех криптовалют упала с 2,26 трлн долларов до всего 0,854 трлн, — сказал Гусев. — За один лишь июнь этого года биткоин подешевел на более чем 37% в долларовом выражении. Это можно объяснить распродажей рисковых активов на рынке, которая вызвана ужесточением денежно-кредитной политики в рамках борьбы с инфляцией в странах Запада. Эта борьба продолжится как минимум до конца 2022 года, поэтому нам можно ожидать и более значительного снижения криптовалют, включая биткоин. Так что падение биткоина до уровня 10 тыс. долларов — это совсем не предел».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Наталья Мамедова заявила, что у инвесторов есть все основания опасаться дальнейшего падения курса биткоина.