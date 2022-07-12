Бишкек, 12 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. За годы независимости Киргизии Европейский банк реконструкции и развития помог республике реализовать 207 проектов на сумму более $800 млн (49 млрд рублей). Об этом заявил первый вице-премьер-министр Адылбек Касымалиев, выступая на форуме ЕБРР в Великобритании.

ИА REGNUM ЕС

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По его словам, несмотря на сложности политического и экономического развития, за 31 год удалось увеличить ВВП Киргизии в три раза, а размер внешнеторгового оборота вырос примерно в 35 раз.

«За эти годы в страну привлечены значительные иностранные инвестиции. Около 100 стран мира являются потребителями киргизской продукции, освоено производство более 500 видов новых изделий, развивается их экспорт», — подытожил высокопоставленный чиновник.

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