Орел, 12 июля 2022, 12:18 — REGNUM Один человек пострадал в результате урагана в Орловской области вечером 11 июля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, ветер в регионе достигал скорости 20 м/с, при ливне и грозах. В результате урагана в Орле от упавших деревьев пострадало несколько автомобилей, причём в одном случае дерево упало сразу на три машины. Во Мценском районе дерево упало на автомобиль и дом.
В регионе были зафиксированы случаи нарушения электроснабжения в 13 муниципальных образованиях, 156 населенных пунктов.
В настоящее время в регионе продолжаются работы по устранению последствий непогоды.
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