Орел, 12 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате урагана в Орловской области вечером 11 июля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Орловской области В Орловской области устраняют последствия урагана

«В четырех муниципальных образованиях (город Орел, Орловский муниципальный округ, Мценский и Урицкий районы) зарегистрировано 14 фактов падения деревьев, пострадали 16 автомобилей, пострадал один человек», — привели данные в МЧС.

По данным спасателей, ветер в регионе достигал скорости 20 м/с, при ливне и грозах. В результате урагана в Орле от упавших деревьев пострадало несколько автомобилей, причём в одном случае дерево упало сразу на три машины. Во Мценском районе дерево упало на автомобиль и дом.

В регионе были зафиксированы случаи нарушения электроснабжения в 13 муниципальных образованиях, 156 населенных пунктов.

В настоящее время в регионе продолжаются работы по устранению последствий непогоды.