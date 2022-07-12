Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 12:18 — REGNUM Сильная жара сохраняется в тринадцати населенных пунктах Испании. Об этом пишет агентство EFE.

Жара Clandestino

В Галисии действует «красное» предупреждение о высокой температуре до +42, сообщает Государственное метеорологическое агентство (Aemet) на своем сайте.

Галисия активировала красный уровень в районе Миньо в провинции Оуренсе. В Понтеведре и Ла-Корунье прогнозируется «оранжевое» предупреждение для значений между +37 и +39, в то время как в Луго действует «желтое» предупреждение для значений между +36 и +38.