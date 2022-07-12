Донецк, 12 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:50 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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