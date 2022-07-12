Джакарта, , 12:17 — REGNUM Министерство по делам религий Индонезии заявило, что в Саудовской Аравии погиб 41 индонезийский паломник, сообщает Kompas.

Паломники в Мекке (сс) ziedkammoun

«Общее число индонезийских паломников, погибших с начала отправления 4 июня 2022 года, составляет 41 человек», — заявил глава оперативного подразделения в Мекке, добавив, что 14 индонезийских паломников умерли во время пиковой фазы хаджа.

Напомним, в 2015 году во время хаджа погибли 380 индонезийских паломников. В 2016 году в Саудовской Аравии погибли 149 индонезийских паломников, в 2017 году — 274 человек, в 2018 и 2019 годах — 154 человека и 151 человек соответственно.