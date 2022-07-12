Москва, , 12:16 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль может дать российскому ВВП более 500 млрд рублей до 2030 года. Об этом 12 июля заявил первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич на саммите «Сильная Россия — 2022».

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«В цифрах вы видите, что даст российский космос до 2030 года нашей стране», — сказал он.

В этот момент он представил слайд, согласно которому вклад в ВВП составит 516 млрд рублей.

Кроме того, налоговые поступления составят 335,9 млрд рублей, инвестиции в экономику — 195,8 млрд. Также будут созданы 7,2 тыс. рабочих мест.