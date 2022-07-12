Санкт-Петербург, 12 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга с начала 2022 года направила в суд 383 административных дела о запрете аниме, которые пагубно влияют на психику детей, пишет 12 июля издание Neva. Today.

Ysia.ru Прокуратура

Запрет на показ аниме на территории РФ в надзорном ведомстве объясняют тем, что это необходимо для защиты психологического, физического и духовного здоровья детей от деструктивных сообществ, в том числе пропагандирующих агрессию, склонность к суициду.

В качестве подтверждения суду представлены заключения специалистов ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования», которые указали систематический просмотр подобных фильмов, регулярное «виртуальное» осуществление убийства в нереальном воображаемом мире приводит к агрессивности, отсутствию у детей эмпатии, проблемам в общении и нарушениям социальной адаптации.

«Многократно и нереалистично представленная смерть формирует ее положительный образ, в связи с чем происходит романтизация указанного явления, что служит фактором риска суицидального поведения», — пояснили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суды Петербурге уже не первый год рассматривают обращения прокуратуры, которая всерьез занялась защитой детской психики от просмотра сомнительного контента. Так, ранее суды уже запрещали к показу на территории России ряда японских анимационных сериалов, нескольких десятков фильмов не только зарубежного, но и отечественного производства, а также музыкальных клипов и песен популярных и не очень исполнителей.