Иркутск, , 12:14 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 12 июля извлекло об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов — заместителя начальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) МВД России по Республике Бурятия.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, 26 июля прошлого года обвиняемый, находясь в здании гостиницы «Звезда» (Иркутск), из корыстных побуждений, получил через посредника взятку в виде муляжей денег в особо крупном размере, имитирующими 15 миллионов рублей, за совершение незаконных действий по прекращению уголовного преследования в отношении одного из фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ МВД по Республике Бурятия. Взяткополучатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления. Всё это время обвиняемый содержится под стражей.

По уголовному делу следователями СК проведены четыре сложных трудоемких экспертизы, в том числе химические, фоноскопическая и лингвистические.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший старший оперуполномоченный исправительной колонии, обвиняемый в получении взяток.

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