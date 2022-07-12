Высокопоставленный сотрудник ГУ МВД РФ по Бурятии попался на взятке
Иркутск, 12 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 12 июля извлекло об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов — заместителя начальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) МВД России по Республике Бурятия.
По версии следствия, 26 июля прошлого года обвиняемый, находясь в здании гостиницы «Звезда» (Иркутск), из корыстных побуждений, получил через посредника взятку в виде муляжей денег в особо крупном размере, имитирующими 15 миллионов рублей, за совершение незаконных действий по прекращению уголовного преследования в отношении одного из фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ МВД по Республике Бурятия. Взяткополучатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления. Всё это время обвиняемый содержится под стражей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет бывший старший оперуполномоченный исправительной колонии, обвиняемый в получении взяток.
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