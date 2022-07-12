Ярославль, 12 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Генеральному директору ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николаю Карпову вручили диплом Премии правительства России в области качества. Церемония награждения дипломантов и ведущих экспертов состоялась 11 июля в Москве.

«Славнефть-ЯНОС» Вручение диплома премии Правительства РФ в области качества

В этот день на площадке Совета Федерации чествовали руководителей 16 организаций-дипломантов самого престижного конкурса страны в области качества. Диплом конкурса генеральному директору ПАО «Славнефть-ЯНОС» вручил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов.

В ответном слове Николай Карпов поблагодарил членов Совета и экспертов конкурса, отметив их значительный вклад в построение и усовершенствование моделей управления предприятиями.

«За эти годы конкурс стал самым значимым в России и лучшим инструментом для бизнеса, позволяющим исследовать и настраивать эффективность процессов в организациях. А рекомендации экспертов неизменно являются для всех руководителей организаций-участников навигатором развития предприятий», — отметил Николай Карпов.

Напомним, что ПАО «Славнефть-ЯНОС» уже второй год является дипломантом конкурса премии Правительства РФ в области качества в номинации «Организации с численностью работающих свыше 1000 человек».

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов, председатель комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель руководителя Росстандарта Борис Потемкин и руководитель Роскачества Максим Протасов.