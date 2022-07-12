Тюмень, , 12:13 — REGNUM Тюменскую певицу Сюзанну Иванову и её малолетнюю дочь оскорбили на поэтическом вечере по национальному признаку. Женщина написала об этом вопиющем факте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Тюмень Tyumen-city.ru

Сюзанна сообщает, что на творческий вечер поэтессы Светланы Игнатьевой в доме национальных культур «Строитель» она пришла со своим ребёнком. Дочке понравилась атмосфера вечера, она танцевала и хлопала.

«Для некоторой личности — мы стали помехой на ее «празднике жизни». Рядом с нами на первом ряду сидела дама и периодически что-то проговаривала, нервничала. По пути столкнулись с этой дамой с первого ряда, которая специально проходя мимо нас очень громко (чтобы, видимо, все слышали) сказала: «Вечер прекрасный, не считая этой… (здесь оскорбление Сюзанны и её ребёнка по национальному признаку и нецензурная лексика — прим. ИА REGNUM)», — пишет Сюзанна.

Тюменская певица задаётся вопросом, почему во многонациональной России всё ещё существует какая-то национальная нетерпимость. И как можно на ровном месте обматерить невинного ребёнка?

«Может сейчас это стало нормой, а я просто отстала от жизни, или может дело в конкретном человеке, но я никогда не позволяла себе подобных высказываний и, тем более, оскорбление детей», — отметила Сюзанна Иванова.

К своему посту Сюзанна приложила скриншот переписки с оскорбившей её дамой, которая заявляет буквально следующее: «Сюзанна, я приношу вам свои извинения за возможно услышанные слова. Со своей стороны я сегодня напишу заявление в опеку и полицию на проведение проверки, на соблюдение прав ребёнка и выполнение родительских обязанностей и, естественно, нахождение несовершеннолетних детей на проведении вечерних мероприятий».

В шоке от поступка дамы и виновница торжества, поэтесса Светлана Игнатьева.

«Я сама представитель чувашей и это подчёркивалось на вечере, как мои корни, мои истоки. Моя профессия — преподавать русский язык, в том числе билингвам и иностранцам. И мне очень грустно, что такое произошло в моей реальности», — отметила Игнатьева.

Журналисты портала 72.ru обратились ко второй стороне конфликта — к обругавшей Сюзанну даме. Женщина отказывается называть причины своего поступка, отметив, что сейчас её одолевают с оскорблениями поклонники певицы. Отмечается, что дама сменила в своём профиле в соцсети фамилию и имя. Ранее она указывала в своём профиле место работы — Тюменскую областную думу. В региональном парламенте пока хранят молчание и не сообщают о наличии или отсутствии такой сотрудницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) оскорбления соседей по национальному признаку в домовом чате обернулось для скандалистки возбуждением в отношении неё уголовного дела по п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).

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