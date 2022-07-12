Москва, , 12:13 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) отмечает, что в процессах импортозамещения активно участвуют депутаты новой волны. Они выступают экспертами в сферах, по которыми работают в профильных комитетах Государственной думы РФ. Помимо этого, парламентарии являются проводниками федеральных и региональных мер государственной поддержки экономики в своих избирательных округах. Импортозамещение винной продукции и перспективы развития отечественного винного туризма в рамках проекта «Сделано в России» прокомментировал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

— С какими сложностями столкнулось отечественное виноделие в условиях санкций? Как производителям сегодня может помочь государство? Какие для этого нужны законодательные инициативы?

Виноделие — это творческий процесс, который требует большого количества ресурсов. Сегодня наше виноделие столкнулось с технологическими сложностями из-за нарушенной логистики. Например, пробку для вина у насв стране не производят, а многие цепочки поставок после 24 февраля2022 года оказались разорваны. Также экстренно вынуждены были искать новые пути поставокпосадочного материалав страну. На мой взгляд, перед нами стоит важная стратегическая задача нарастить меры поддержки виноградарства, которые позволять нарастить отечественную сырьевую базу высокого качества. Сейчас компенсируются определенные виды работ по закладке виноградников, но для того чтобы урожайность была стабильной и высокой, необходимо делать систему капельного орошения. Некоторые участники рынка высказывались за субсидирование и импортного посадочного материала. Позиция профессиональных ассоциаций — и я её полностью разделяю — не субсидировать закупки лозы за рубежом. Все-таки субсидия— это государственный приоритет, а государство заинтересовано в развитии собственных питомников и селекции. Мы не должны субсидиями поддерживать иностранных селекционеров, особенно в условиях текущего санкционного давления. Отечественные производители понимают, что у нас пока нет достаточногоколичестваотечественных саженцев. Но мы не запрещаем их закупать и высаживать, мы просто не поддерживаем эти закупки из бюджета Российской Федерации. Похожие проблемы, кстати, ис семенами. Велись переговоры с одной из немецкихкомпаний, о «приземлении» технологий производства семян на территории Краснодарского края. Но они опасаются в текущих условиях инвестировать в подобное производство в нашей стране. В связи с этим, очень важно поддерживать наши питомники, потому что риски отказа от поставок саженцев в нашу страну очень высокие. На сессии ПМЭФ-2022 Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчукотметил особое значение развития генетики сельскохозяйственных культур, в частности саженцев винограда, с целью снижения импортозависимости от семенного и посадочного материала. Михаил Ковальчук с глубоким пониманием относится к развитию отечественной генетики, и на базе Курчатовского института сотрудники занимаются изучением использования генетических технологий при выращивании винограда, и наша задача с государственным подходоми на крепком научном базисе выстраивать стратегию развития в сфере виноградарства и виноделия.

— В условиях санкций и внешнеполитического давления на Россию растет запрос на внутренний туризм, который до этого был в хорошем смысле простимулирован пандемией. Какие видите перспективы в этой сфере в части винного туризма? Требуется ли доработка законодательной базы? Каково Ваше мнение по поводу законопроекта, разрешающего строить винодельни и туристические объекты на виноградопригодных землях?

Я представляю Краснодарский край, который является, наверное, самым туристическим регионом России. Туристы стали более требовательными, онихотят, чтобы качество отдыха на российских курортах было не хуже, чем за границей. Помимо традиционного летнего отдыха на море и зимнего на горнолыжных курортах, есть запрос на что-то новое. В этой связи особенно популярным становится энотуризм. Это очень перспективное направление, так как своими запросами туристы дают определенную мотивацию развиваться. Винный туризм — это поездки по винодельческим регионам, во время которых туристы посещают винодельни и виноградники, осматривают производство, ходят на дегустации. Это культурологический туризм: в таких поездках можно узнать историю региона и особенностей виноделия, начать разбираться в сортах винограда, освоить правила дегустации и сочетания вин с разными закусками. Наши производителистолкнулись с определенной логистической сложностью для туристов, которые, приехав посетить винодельню, вынуждены уезжать обратно, потому что негде остановится. Производители просят разрешитьстроительство небольших строений сместами размещенияна землях, прилегающих к виноградникам. Здесь можнобыло бы остановиться туристу, поучаствовать в уборке винограда или процессе производства вин, продегустировать продукцию. В связи с существующим запросом сейчас остро стоит необходимость развития такого направления сельского туризма и возможности для создания туристической инфраструктуры в непосредственной близости с винодельческим производством и виноградниками.

Но это благое дело имеет и другую сторону. Важная задача, которая стоит перед нами— это сохранение виноградопригодных земель, защита их от застройки. При этоммы не можем допустить, чтобы одна отрасль экономики развивалась в ущерб другой. В этой связи мы должны проработать законодательнуюнорму в области винного туризма, чтобы, с однойстороны, площадь была достаточной для возведения туристической инфраструктуры: дегустационных залов, мест размещения, демонстрационных подвалов и производства, а, с другой стороны, недать возможность застроить виноградопригодную землю, которой в нашей стране больше нет. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий строить винодельни и туристические объекты на виноградопригодных землях, но инициатива нуждается в определенной доработке. При плотной работе с экспертным сообществом, согласовании позиций производителей-виноделов, закон может быть вынесен на рассмотрение в первом чтении осенью.

—Как оцениваете итоги первого года работы в восьмом созыве ГД? Какие планы на лето в части работы с избирателями и на осеннюю сессию?

Год был очень насыщенным, считаю, что мы живем в судьбоносное время. Мне очень нравится фраза «Не мы выбрали время, а время выбрало нас». На наших плечах лежит ответственность за принятые законодательные решения, которые должны соответствовать текущему времени. Много работы сделано в Комитете, в частности в Экспертном совете. Например, на итоговом заседании весенней сессии Экспертного совета были рассмотрены предложения по контролю за оборотом медицинских спиртов, поступившие от Минздрава, Минпромторга, Минфина и Росалкогольрегулирования. Нами уже было усилено наказание за подделку акцизных марок, внесены и прошли первое чтение поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за незаконный оборот метанола. Следующий шаг —это закрепить контроль над производством и оборотом медицинских спиртов. Проводимая работа направлена на защиту граждан от опасной для здоровья продукции на прилавках магазинов. В последнее время стало больше случаевотравления суррогатным алкоголем, нередко массовых и со смертельным исходом. В связи с угрозой жизни и здоровью гражданкратное ужесточение наказания за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является необходимым.

В части работы с избирателямисчитаю, что сейчас важно быть с ними рядом. Впереди у нас почти два месяца работы в регионах — в своих избирательных округах. Сейчас стартовала избирательная кампания в Законодательное Собрание Краснодарского края. Как вы знаете, этот орган мне не чужд, я занимал постзаместителя председателя Законодательного Собрания Краснодарского края. Сейчас по моему округу избираются однопартийцы, поэтому для меня важна эта избирательная кампания. Я хорошо знаю округ, его проблемы и пути их решения. И прекрасно понимаю, что только вместе, одной командой мы можем быть наиболее эффективны как депутаты, представляющие интересы наших граждан. Оттого насколько люди будут видеть изменения к лучшему, будет оцениваться работа каждого депутата и работа нашей партии в целом. Наша задача—дойти до каждого избирателя и максимально зафиксировать изменения в запросах наших граждан, а на этой основе сформировать пакет предложений по изменению в законодательство на осеннюю сессию. Именно в этот период важно пообщаться с гражданами лично, услышать, что их волнует, их отношение к уже принятым решениям. Поэтому работы будет много, и она сейчас предельно важна.