пос. Кетченеры, Калмыкия, , 12:12 — REGNUM Стали известны подробности гибели ребёнка под колёсами грузового автомобиля в калмыцком посёлке Кетченеры. Как информирует отдел ГИБДД МО МВД России «Сарпинский», к трагедии привела детская шалость.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что вечером 5 июля на улице Лермонтова водитель «КамАЗа» с прицепом не заметил, как за сцепку прицепа запрыгнул девятилетний мальчик и встал на неё. Затем ребёнок попытался спрыгнуть, однако попал под левое колесо передней оси прицепа. От полученных травм мальчик погиб на месте.

ИА REGNUM напоминает, что изначально сообщалось, что водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако оперативно был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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