Бухарест, 12 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В уезде Алба (Центральная Румыния) по подозрению в масштабной подделке документов государственной важности задержан известный чиновник. Об этом 12 июля сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

BMN Network Арест

По предварительным данным, задержанный гражданин мог быть причастен к созданию подпольной типографии, где могли печататься фальшивые паспорта, водительские удостоверения и медицинские полисы. Предполагается, что услугами подобной полиграфической структуры могли воспользоваться до 2 тыс. человек.

На данный момент поиски клиентов указанной типографии проходят по всей стране.

Имя и фамилия чиновника не разглашаются. Согласно заявлению независимых экспертов, ранее он являлся активистом одной из крупнейших румынских организаций по борьбе с коррупцией.