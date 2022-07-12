Горловка, ДНР, 12 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских нацистов Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из снарядов попал в здание детского сада, которое после этого загорелось. Об этом 12 июля сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Горловка. Прямое попадание украинского снаряда в кровлю детского сада № 86, что в посёлке Румянцево. Здание горит», — написал он в своём сообщении.

Также Приходько уточнил, что посёлок шахты имени Румянцева в Горловке был обстрелян ВСУ в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее похороны погибшего в ходе спецоперации в защиту Донбасса Ивана Цевуна состоялись в Октябрьском районе Амурской области.