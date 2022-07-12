Бишкек, , 12:09 — REGNUM Столица Киргизии занимает 488-е место среди 514 крупнейших городов мира в рейтинге стоимость жизни, составленном аналитиками исследовательского сервиса «Numbeo».

Бишкек Awaytravel.ru

Таким образом, Бишкек оказался в списке городов с самыми невысокими расценками на съём жилья, небольшой стоимостью продовольственных товаров и недорогими ресторанами.

Другие крупные города Туркестанского региона признаны более дорогими, в сравнении с киргизской столицей.

Так, столица Казахстана, город Нур-Султан расположился на 475-й строчке рейтинга, столица Узбекистана, город Ташкент — на 468-м месте, а казахстанская Алма-Ата — на 466-м.

Самыми дорогими городами мира авторы рейтинга назвали Гамильтон (Бермуды), Базель (Швейцария) и Цюрих (Швейцария).

Также в топ-10 попали швейцарские Цуг, Лозанна, Берн и Женева, и американские Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.