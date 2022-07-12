с. Суордах, , 12:14 — REGNUM В селе Суордах Верхоянского района Якутии во время паводка уносило жилой дом. Спасли строение жители села, привязав его к трём автомобилям, рассказали очевидцы «Комсомольской правде».

Паводок Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Три машины тянули дом, еле спасли», — рассказала жительница села.

Веранда дома оторвалась от него и уплыла по течению. Видео, на котором её уносит река, опубликовано в соцсетях.

Селяне также рассказывают, как с трудом выходили во двор или к коровам в высоких резиновых сапогах — течение было очень сильным и не давало передвигаться. В северной части села вода поднялась до уровня в 50 см над полом, в южной — на 10 см. Эвакуированы были около 20 человек, 40 детей отправили в лагерь в Якутск.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Суордахе были подтоплены детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт и 85 жилых домов, в которых проживают 317 человек (76 из них — дети).