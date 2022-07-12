Москва, , 12:08 — REGNUM По итогам волатильного понедельника (11 июля) нефть, которая в моменте уходила под отметку 104 доллара за баррель, сократила потери до 0,5%, завершив торги выше 106 долларов. Об этом 12 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти Eric Kounce

По его словам, 12 июля Brent снова под «давлением» и с начала сессии дешевеет уже почти на 2%, подтверждая «господство продавцов», которые довлеют над рынком уже более месяца.

Эксперт отметил, что новостная повестка по-прежнему играет против рынка черного золота. Риски рецессии никуда на исчезли, доллар продолжает дорожать, а ситуация с коронавирусом в Китае усугубляется. В Шанхае обнаружена новая разновидность «Омикрона», которая считается опаснее его предшественников, что не может не усиливать волнения по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире импортера углеводородов, сказал эксперт.

Тот факт, отметил он, что игроки предпочитают продажи фьючерсов (в том числе на попытках роста), говорит о настороженности рынка перед визитом президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. По его словам, волнения усилились после сообщений из Белого дома о том, что Байден обсудит энергетическую безопасность с лидерами ОПЕК. Тем временем глава МЭА Фатих Бироль сказал, что худшее в нынешнем энергетическом кризисе, возможно, еще впереди, сообщил эксперт.

По его словам, учитывая наличие значимых факторов риска, потенциал восстановления цен на данном этапе по-прежнему представляется ограниченным, тогда как «понижательные риски» сохраняются и даже могут усилиться, особенно если грядущий отчет по инфляции в США отразит дальнейший рост потребительских цен и усилит «бычье» давление на доллар. В краткосрочной перспективе Brent будет оставаться волатильной, с возможным тестированием области 102 доллара в случае усиления давления, сказал он.