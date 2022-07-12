Лос-Анджелес, США, , 12:07 — REGNUM Американская телезвезда Ким Кардашьян ответила на слухи о своём расставании с комиком Питом Дэвидсоном. Она опубликовала серию фотографий с возлюбленным в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

На фото пара отдыхает вместе в доме у бассейна. Внимательные пользователи разглядели новые татуировки Дэвидсона, которые он посвятил Кардашьян и её детям. Первое тату с надписью «Алладин и Жасмин» является отсылкой к первому поцелую с телезвездой, когда они играли сцену из «Алладина» в шоу Saturday Night Live. Комик также сделал татуировку с первыми буквами имён детей Ким Кардашьян и её бывшего мужа, рэпера Канье Уэста (Йе).

Ранее в Сети появились предположения, что Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном, так как пару давно не видели вместе. Комик снимает в Австралии в картине Wizards, в то время как телезвезда живёт в США.

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