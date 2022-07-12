Петропавловск-Камчатский, 12 июля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. На Камчатке появится музей добровольчества. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование», в рамках которого проводился Всероссийской конкурс лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Победу в нём одержала некоммерческая организация «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Выигранные в конкурсе денежные средства будут потрачены на реализацию проекта «Создание музея добровольчества Камчатского края».

«Проект по созданию краевого музея добровольчества направлен на то, чтобы расширить аудиторию будущих волонтёров и тех людей, которым интересно добровольчество изнутри», — рассказала руководитель АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края» Анастасия Орлова.

Организаторы уже определились с местом, где будет расположен музей. Сейчас закупаются оборудование, стеллажи и весь необходимый инвентарь.

В музее планируют разместить стенды, посвященные добровольческим организациям — таким как всероссийский студенческий корпус спасателей, волонтёры-медики, Молодёжка-ОНФ и другие.

«Нашим партнёрами в этом направлении являются, в том числе, «Юнармия» и федерация страйкбола Камчатки, которые реализуют очень хорошие социальные проекты по вовлечению молодёжи в активную жизнь и развитию патриотического воспитания на территории региона», — добавила Анастасия Орлова.

Также в музее выставят в качестве экспонатов предметы, привезённые волонтёрами с различных мероприятий — форма одежды, книги, фотографии. А на сайте добро41. рф музею посвятят отдельную страницу. В дальнейшем возможно будет создана виртуальная З-D модель выставочного зала.

Музей будет открыт для посетителей с сентября 2022 года.

«Мы надеемся, что этот музей станет замечательной площадкой для некоммерческих и добровольческих организаций, которые смогут на территории музея рассказать, как можно более подробно о себе», — сказала руководитель проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, Пермский край на развитие добровольчества и поддержку волонтёров получит более 9 млн рублей. Прикамье впервые победило во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел».