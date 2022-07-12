Волгоград, 12 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Первый миллион тонн зерна убрали аграрии Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе администрации региона.

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Уборочная кампания охватывает все районы Волгоградской области. Сельхозпроизводители убирают продовольственное зерно 3-го и 4-го классов, по оценкам специалистов урожайность на 20% выше, чем на аналогичную дату 2021 года. На собственные нужды региону необходимо порядка 1,6 млн тонн зерна, остальное отправится на импорт.

Как сообщало ИА REGNUM, с волгоградских полей в 2022 году планируют собрать 4,7 млн тонн зерна.