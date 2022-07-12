ЗАТО Фокино, Приморский край, , 12:05 — REGNUM В полицию ЗАТО Фокино поступило сообщение о ДТП на 86 км автодороги Артём — Находка — порт Восточный. Есть погибший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД по Приморью.

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Установлено, что 48-летний мужчина за рулём Mitsubishi Сhariot двигался со стороны Находки в направлении Артема на большой скорости и совершил наезд на дорожного рабочего. После чего иномарка врезалась в экскаватор.

В результате наезда 35-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Скончался до приезда медиков.

Водитель Mitsubishi Сhariot не был пристегнут ремнем безопасности, в результате автоаварии мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП со смертельным исходом сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.