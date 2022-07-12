Элиста, 12 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили шесть носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением пять ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 12 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

В действующем в Элисте инфекционном стационаре лечение получают 24 пациента. В тяжёлом состоянии остаётся один заболевший COVID-19.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 962 случая заражения коронавирусом, выздоровели 50 989 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 843 человека.