Омск, 12 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в полицию Омска поступило два сообщения о выпавших из окон детях. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна дома

В Центральном округе Омска полуторогодовалый мальчик выпал из окна, пока мать отвлеклась на домашние дела. Квартира расположена на первом этаже. Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, мальчик проснулся примерно в 10:30 по местному времени, перебрался с дивана на подоконник, рама была открыта.

Семья на учёте как неблагополучная не состоит. Медики диагностировали у ребёнка ушибы. Он находится в стационаре под наблюдением вместе с матерью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном округе Омска из окна выпал ещё один полуторогодовалый ребёнок. Он получил множественные травмы.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.