Иерусалим, 12 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Семья известной палестино-американской журналистки Ширин Абу Аклех, убитой во время израильского военного рейда на Западном берегу реки Иордан, требует встречи с президентом США Джо Байденом во время его визита в Иерусалим и обвиняет его администрацию в том, что она помогает Израилю избежать ответственности за гибель журналистки, сообщает 12 июля Guardian.

Цитата из видео с канала Babalanda James Ширин Абу Аклех

Брат убитой Антон Абу Аклех обратился к Байдену с письмом, в котором выразил «скорбь, возмущение и чувство предательства» после того, как Государственный департамент США пришел к выводу, что израильские войска, «вероятно, ответственны» за то, что журналистка «Аль-Джазиры» была застрелена в голову в городе Дженин в мае 2022 года, но «не нашел оснований полагать, что это было сделано намеренно».

В письме Байдену говорится, что оценка госдепартамента — это «обеление» Израиля, учитывая массу доказательств того, что Абу Аклех «стала объектом внесудебной расправы» со стороны израильских военных, например доклад ООН, где отмечается, что солдаты совершили по ней и другим репортерам несколько одиночных и, по-видимому, прицельных выстрелов.

Родные журналистки обвинили Белый дом в том, что он согласился с выводами и тезисами израильского правительства в «очевидном намерении подорвать наши усилия добиться справедливости» и установить ответственных в смерти Ширин.

«Вместо этого Соединенные Штаты склоняются к тому, чтобы подчищать любые правонарушения со стороны израильских сил», — говорится в письме.

Племянница журналистки Лина Абу Аклех рассказала Guardian, что Белый дом ответил молчанием на просьбу о встрече с Байденом в Иерусалиме. Она обвинила Вашингтон в том, что он ставит интересы Израиля выше выяснения правды о смерти гражданки США.

«США явно пытаются похоронить это дело. Они пытаются его прикрыть, — сказала она. — Если бы Ширин была убита на Украине, я на 100% уверена, что реакция была бы совершенно другой. Меры были бы приняты с первого же дня».