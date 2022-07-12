Томск, , 12:02 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет местный житель по обвинению в оправдании и пропаганде терроризма с использованием сети интернет. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 38-летний томич на созданной и администрируемой им странице в соцсети призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывал терроризм. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Обвиняемому теперь грозит до семи лет лишения свободы.