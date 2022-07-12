Орел, 12 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Назначить реальный срок обвиняемому в мошенничестве на 76 млн рублей при реконструкции мостовых сооружений в Орле и Орловской области потребовал в ходе прений по делу 12 июля государственный обвинитель — прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.

Пресс-служба администрации Орла Красный мост в Орле

Обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, которое в настоящее время рассматривает суд, проходит генеральный директор ООО «Ремспецмост»

Как полагает следствие, подсудимый, действуя в составе организованной группы с учредителем юридического лица и лицами из числа сотрудников администраций Орловской области и Орла, похитил более 76 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе Орловской области. Отметим, что на данный момент на двух мостах работы до сих пор не завершены.

12 июля в Советском районном суде проходили судебные прения. Государственный обвинитель — прокурор Орловской области Алексей Тимошин в ходе прений просил суд признать подсудимого виновным по статье предъявленного обвинения. Прокурор запросил у суда наказание в виде реального лишения свободы для подсудимого.

«Принимая во внимание, что в ходе следствия обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сторона обвинения ориентировала суд назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей», — уточнила представитель прокуратуры.

Также гособвинитель поддержал ранее заявленное исковое заявление о возмещении причиненного бюджету ущерба.