* талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 12 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В афганской провинции Бамиан благотворительная организация «Исламская помощь» забила 459 коров в дни Курбан-байрама и раздала жертвенное мясо 6425 бедным семьям в разных частях города Бамиан, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали часть это мяса для себя. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Полегенько ИА REGNUM Жертвенные животные

По информации источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе командиры группировки в городе Бамиан, вмешались в процесс распределения и забрали часть мяса, предназначенного для бедных и нуждающихся семей.

Двое жителей административного центра Бамиана, которые не пожелали назвать своих имён, подтвердили этот факт и рассказали изданию, что это не первый случай, когда командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане вмешиваются в процесс распределения помощи нуждающимся.

Доля каждой семьи в пожертвовании «Исламской помощи» составляла пять килограммов мяса. «Исламская помощь» официально ничего не заявила о вмешательстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в процесс раздачи жертвенного мяса нуждающимся. Однако один из сотрудников этой организации, который также не назвался, говорит, что процесс выявления бедных семей для получения жертвенного мяса был завершён ещё до праздника Курбан-байрам и им были выданы специальные карточки.

Это учреждение раздало жертвенное мясо 6425 бедным и нуждающимся семьям в Бамиане, и этот процесс продолжается в районах Пиш Буда, Аждар и Карганату.

Двое жителей Бамиана из нуждающихся семей заявили, что процесс раздачи помощи бедным и нуждающимся должен быть прозрачным и ограждён от посредников, вооружённых людей и местных силовиков.

Между тем, с началом оказания помощи голодающим международными организациями и благотворительными учреждениями неоднократно поступали сообщения о вмешательстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в процесс оказания помощи.