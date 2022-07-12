Москва, , 12:01 — REGNUM В начале текущей недели доллар снизился третью сессию подряд, потеряв за день свыше 3%. Об этом 12 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, котировки не только вернулись под отметку 60 руб., но и пробили уровень 59 руб., который пытаются отвоевать во вторник, 12 июля. С начала сессии пара доллар/рубль прибавляет скромные 0,35%, не решаясь на более заметный рывок.

Эксперт отметил, что восстановление рубля после недавнего отступления носило чрезмерно эмоциональный характер, хотя, по сути, участники рынка уже свыклись с волатильностью, которая в нынешних реалиях уже стала новой нормой. Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает дисбаланс импорта и экспорта, а также профицит счета, который ставит рекорды, отметил он.

Однако, добавил Переславский, трейдерам следует соблюдать осторожность с дальнейшими ставками на рост рубля, поскольку на горизонте маячит возобновление трансформированного бюджетного правила, в котором примут участие валюты дружественных стран во главе с китайским юанем. Иными словами, отметил эксперт, предпосылки для сохранения крепких позиций рубля все еще присутствуют, но уже выглядят более приглушенно и постепенно перекрываются рисками со стороны действий властей, недовольных перегретой национальной валютой.

По его словам, в ближайшей перспективе доллар/рубль может на какое-то время расположиться ниже 60 руб., однако в дальнейшем по-прежнему ожидается возвращение выше 65 руб.