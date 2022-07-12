Лондон, , 12:00 — REGNUM Проведение нового вотума недоверия ушедшему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону намерена инициировать Лейбористская партия. Об этом 12 июля сообщил телеканал Sky News.

Борис Джонсон Chatham House

Отмечается, что вотум недоверия может пройти 13 июля. Если большинство членов парламента поддержит эту инициативу, то есть вероятность проведения новых всеобщих выборов в парламент.

Если члены Консервативной партии вынесут вотум недоверия своему правительству, то партия рискует потерять лидерство в парламенте. В этом случае следующим главой правительства может стать лидер оппозиции.

Напомним, 7 июля Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства, которое должно состояться 5 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии назвали сроки выборов нового премьер-министра