Ла-Пас, , 12:00 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе защитил испанского политика Пабло Иглесиаса от предполагаемой клеветнической кампании против него в СМИ. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Луис Арсе (с) МИД России

«Те, кто порочит Пабло Иглесиаса, — это те же, кто лгал во время государственного переворота в Боливии в 2019 году», — написал Арсе.

Ранее стало известно, что экс-лидера Podemos Пабло Иглесиаса обвиняют в якобы получении денежных средств от венесуэльских властей.

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